В Пензе определили победительницу конкурса «Татьяна Поволжья-2019»

Еще вчера она была знакома довольно узкому кругу людей, а теперь - знаменита на весь Приволжский федеральный округ. В Пензе определили «Татьяну Поволжья-2019». Обладательнице почетного титула вручили корону королевы красоты, диплом и призы от спонсоров. Финал окружного конкурса обаяния и грации состоялся в Пензенской областной филармонии.

Были высоки шансы, что обладательницей почетного звания снова станет пензячка. Область представляли сразу четыре девушки - студентки всех местных вузов. Они поделились своим мнением о специфике конкурса.

«Почему нет? Победа весьма вероятна, потому что нас четверо, а их трое. Неравные силы. Мы постараемся оставить корону в Пензе. Это наш профессиональный праздник. Здесь, в первую очередь, интеллектуальное состязание, мы показываем себя как умных девушек, а только потом красивых», - рассказали участницы конкурса из Пензы Татьяна Чухломина, Татьяна Яковлева и Татьяна Казакова.

Еще три участницы сражались за свои республики - Удмуртию, Марий Эл и Мордовию. Каждая считала, что подходит под критерии того, какой должна быть лучшая Татьяна Поволжья.

«Она должна быть волевой, талантливой, красивой, умной и, например, считаю, что успех зависит от концентрации и желания», - отметила участница конкурса из Саранска Татьяна Чукарова.

«Чтобы победить, нужно выложить по-максимуму, не переживать, показать все, на что способна», - сказала участница конкурса из Ижевска Татьяна Попова.

«Конечно, надо быть энергичной, целеустремленной, яркой. Уметь достойно показать себя, лицо студенчества не только Поволжья, но и всей России. Для меня обладательница этого титула - сильная личность, которая вдохновляет других людей», - ответила участница конкурса из Йошкар-Олы Татьяна Яковлева.

После дефиле в старинной военной форме девушки предстали перед зрителями в деловых костюмах.

Далее зрителей ждал монолог девушек о своей будущей профессии. Разброс оказался широк: дипломат, переводчик, инженер, логопед.

В творческой визитке участницы постарались показать свои сильные стороны и таланты. В итоге, победительнице стала Татьяна Яковлева из Республики Марий Эл. Таким образом, в 2020 году конкурс пройдет в Йошкар-Оле (16+).