В Пензе определили победителей спартакиады пенсионеров региона

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01 августа 2019, 14:06Спорт
В Пензе состоялось подведение итогов спартакиады пенсионеров региона.
За победу боролись около 300 человек. По итогам спартакиады первое место заняла сборная команда города Пензы, на втором месте оказалась команда города Заречного, а «бронзу» завоевала команда Сердобского района.
Кубок Законодательного Собрания Пензенской области завоевала команда Лопатинского района. Специальный приз учредил спикер регионального парламента Валерий Лидин.
«Губернатор Иван Белозерцев, депутаты Законодательного Собрания в своих избирательных округах уделяют большое внимание вопросам укрепления здоровья наших граждан, увеличения их продолжительности жизни. Спортсмены из числа старшего поколения подают прекрасный пример молодежи», - отметил он.
Церемония вручения наград и кубка Законодательного Собрания области (0+) состоится в рамках празднования Дня физкультурника на Юбилейной площади 9 августа.
Кроме того, из числа победителей сформируют сборную команду региона для участия в спартакиаде пенсионеров России (0+), которая пройдет с 24 по 27 августа в Уфе, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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