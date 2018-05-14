В Пензе определили победителей регионального этапа по «Локоболу»

В Пензе завершился региональный этап масштабного футбольного фестиваля «Локобол». Он проводится с 2007 года и носит международный характер. За время существования турнира в нем приняли участие около 500 тысяч детей. В Пензе за право пройти на следующий этап боролись 18 команд.

За первое и второе место в финале регионального этапа фестиваля боролись две команды спортивной школы №8 из Пензы.

«18 команд были разбиты на четыре подгруппы. Возраст - 2007-2008 год рождения», - рассказал директор детско-юношеской спортивной школы №8 Пензы, организатор фестиваля «Локобол» Юрий Туктаров.

Кроме того, что по итогам соревнований определили тройку победителей регионального этапа, выделили лучших игроков. Одним из них стал Иван Куликов. Его команда - первый состав ДЮСШ №8 - заняла первое место.

«Было очень трудно выйти из группового этапа, пройти четверть-, полу- и финал, но мы справились», - сказал он.

На трибунах за игроков болели мамы, за годы спортивной карьеры их детей они научились разбираться в спорных моментах этого самого массового вида спорта. И, как ни странно, именно мамы многих из ребят привели в футбол.

«Нахожусь и в нападении, и в защите. Если получится, то бью по воротам, но больше голевых передач сделал», - сказал игрок команды №1 ДЮСШ №8 Пензы Ярослав Дерягин.

«Локобол»- это наглядный пример довольно редких футбольных фестивалей. Во многом он станет для ребят познавательным, они получат больше знаний по истории мирового и российского футбола. Мероприятие является международным и длится несколько месяцев.