В Пензе определили «Мисс студенчество - 2018»

В Пензе завершился конкурс для студенток, спортсменок и просто красавиц. На титул «Мисс студенчество - 2018» претендовали десять девушек, но корону получила только одна.

Будущий инженер по качеству Лилия Игошкина стремится к гармонии тела и души. А перед выходом на сцену больше всего переживала за свои жемчужные серьги.

«Давно хотела участвовать в этом конкурсе, и так получилось, что тренер студии танца «Аделис» сказала мне, что надо идти, я и пошла», - сказала она.

В соседней комнате переживаний было не меньше. Массу хлопот доставляла и чуть не

доводила до слез мозоль от неудобных туфель, но положение спасал пластырь.

«Волнуюсь, просто стараюсь не показывать этого, переживаю за интеллектуальный конкурс», - призналась участница конкурса «Мисс студенчество - 2018» Алла Кухнина.

«Ноги болят, ходить уже невозможно, остается только терпеть и улыбаться», - сказала участница конкурса «Мисс студенчество - 2018» Дарья Безяева.

У каждой участницы - своя группа поддержки. У кого-то в ее составе мама, у кого-то - лучшая подруга.

«Ездила за платьем, прическу делала, помогу в любую минуту», - сказала помощница Дарьи Безяевой Регина Кузнецова.

«Мисс студенчество - 2018» в практике режиссера Ольги Букиной, - пожалуй, один из самых волнительных конкурсов.

«Одна конкурсантка уехала в салон красоты, чтобы привести себя в порядок, на часах без пяти семь, а она не может добраться. Семеро одного не ждут, но тут это не работает, думаю, что было бы нечестно, человек готовился, как и все», - рассказала она.

Десять участниц приложили все усилия к тому, чтобы понравиться членам жюри. И начали с визиток. Одни читали со сцены проникновенные стихи, другие танцевали. К концу вечера судейская коллегия отдала предпочтение 18-летней Анастасии Ваулиной из ПГУ. Летом она поедет в Севастополь представлять Пензу на всероссийском конкурсе (18+).