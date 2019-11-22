В Пензе определили лучших педагогов дополнительного образования страны

В Пензе подведены итоги всероссийского конкурса профмастерства «Сердце отдаю детям». Ими стали восемь человек. Победителей определяли в номинациях по шести направлениям допобразования. Кроме того, в 2019 году появились две новые - «Наставничество» и «Профессиональный дебют». Конечно, назвали имя и абсолютного победителя.

Конкурс завершился грандиозным концертом, на котором каждая песня сопровождалась масштабным представлением, которое показало, насколько разнообразно дополнительно образование. В течение трех дней 69 педагогов со всей страны боролись за право называться лучшим. В итоге финалистами стали восемь человек.

«Было сложно определить победителя. После первого конкурса испытаний, когда участники проводили открытый урок, между ними образовался огромный разрыв. Все остальные конкурсы были направлены на то, чтобы понять, какие компетенции есть у участников. Они все молодцы, но кому-то повезло больше», - сказала заместитель директора департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха Министерства просвещения РФ Ольга Колударова.

Победителей определяли в номинациях по всем направлениям допобразования, таким как «Художественная», «Социально-педагогическая», «Техническая», «Туристско-краеведческая», «Естественнонаучная» и «Физкультурно-спортивная». Кроме того, в 2019 году появились две новые номинации - «Наставничество» и «Профессиональный дебют». Первые места заняли и представители Пензенской области. Павел Немков из Заречного победил в номинации «Социальный педагог», а в «Технической» лидером стал Дмитрий Запорожец. Он уже почти десять лет преподает робототехнику в пензенском центре развития творчества детей и юношества. Кроме того, по решению Общероссийского профсоюза образования его наградили дипломом «Признание профессионального сообщества» и сертификатом на 100 тысяч рублей.

«Эмоции по-прежнему переполняют. Последние четыре дня была очень напряженная, нервная работа, которая отняла кучу сил. Рад, что получилось все, что было запланировано, достиг определенных целей, которые перед собой ставил», - сказал он.

Все восемь победителей конкурса в номинациях получили дипломы, а также сертификаты на 50 тысяч рублей для прохождения курсов повышения квалификации. Ведь, как отметило жюри, даже для элиты дополнительного образования России нет предела совершенству.

«Система допобразования как в нашем, так и в других регионах России имеет богатую историю и добрые традиции. Сегодня она динамично развивается на основе достижений науки и современных технологий. Новые возможности для успешного развития дополнительного образования детей открывает национальный проект «Образование», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Абсолютным победителем конкурса стала Ольга Масленникова из Санкт-Петербурга. Главную награду, золотой ключ, ей вручила победительница 2018 года, педагог из Пензы Алена Жукова. Теперь, согласно традиции, всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям-2020» пройдет в городе на Неве.