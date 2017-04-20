20 апреля 2017, 19:39Образование В Пензе определили лучшего учителя области Стало известно имя лучшего педагога Пензенской области! В библиотеке имени Лермонтова на церемонии награждения собрали преподавателей, успешно прошедших муниципальные этапы всероссийского конкурса «Учитель года».

Самые напряженные три дня конкурса «Учитель года Пензенский области» - позади, настало время для улыбок. Конкурсанты - в ожидании, совсем скоро станет известно имя победителя. Поддержать учителей пришли не только коллеги и ученики.



«Вы - мужественные люди, я знаю, что вы переживали, сомневались, участвовать или не участвовать в конкурсе. И проигравших здесь не может быть, вы уже победители. Я хочу вас поздравить и сказать слова большой благодарности и признательности за участие, за то, что вы не равнодушны к своей профессии», - обратился к учителям губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.



На сцене библиотеки - учителя со всех уголков региона. Среди них - всего один мужчина, учитель русского языка и литературы школы №58 г. Пензы Александр Данюк.



«Конкурс «Учитель года» - это новая ступень для каждого участника. Не думаю, что каждый себе ставил цель победить, прежде всего, это демонстрация опыта, наработок и возможность побывать на уроках своих коллег и тоже чему-то научиться. Мы делаем одно дело: учим, воспитываем детей, поэтому все было достаточно просто», - поделился он.

Лучшего среди преподавателей жюри определило с трудом. Каждый из участников в течение трех дней проводил методические семинары, мастер-классы и открытые уроки, и вот, настал самый волнительный момент вечера. Победу присудили учителю русского языка и литературы школы №1 р.п. Мокшан Анне Макаровой.



«Чувство радости, конечно, и гордости за свою школу и за свой район, потому что все три дня я была не одна. За мной стояли школа, мой коллектив, моя семья, район, и я очень горжусь тем, что я оправдала их надежды», - сказала она.

Расслабляться Анне Макаровой теперь некогда. Не за горами самый серьезный этап конкурса - всероссийский. Лучшего учителя страны выберут осенью.

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