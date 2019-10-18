В Пензе определили лучшее МФЦ

В Пензенской области определили победителей ежегодного регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

Работу претендентов на победу оценивали представители различных министерств и ведомств, общественных организаций. В финале конкурсантам необходимо было представить на суд жюри фото- и видеопрезентации.

Кроме того, учитывалось качество и количество предоставляемых услуг, отсутствие жалоб со стороны заявителей, соответствие правилам организации деятельности - это, например, электронная очередь или доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В итоге лучшим в регионе признали многофункциональный центр Кузнецка и специалиста местного отделения Ольгу Дегтяреву. Они получили возможность представлять Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса.