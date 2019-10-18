В Пензе определили лучшее МФЦ

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20 октября 2019, 16:09Общество
В Пензенской области определили победителей ежегодного регионального конкурса «Лучший многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Работу претендентов на победу оценивали представители различных министерств и ведомств, общественных организаций. В финале конкурсантам необходимо было представить на суд жюри фото- и видеопрезентации.
Кроме того, учитывалось качество и количество предоставляемых услуг, отсутствие жалоб со стороны заявителей, соответствие правилам организации деятельности - это, например, электронная очередь или доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.
В итоге лучшим в регионе признали многофункциональный центр Кузнецка и специалиста местного отделения Ольгу Дегтяреву. Они получили возможность представлять Пензенскую область на всероссийском этапе конкурса.
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