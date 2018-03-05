В Пензе определили чемпиона России по настольному теннису

В Пензе завершился всероссийский турнир по настольному теннису, который проходил с 27 февраля по 4 марта. Его участниками стали - более 100 человек. В течение шести дней во дворце спорта «Буртасы» они боролись за победу в командном и личном первенстве, а также в парном и одиночном разрядах.

В финале чемпионата России по настольному теннису встретились сильнейшие спортсменки страны - Полина Михайлова из Санкт-Петербурга и Ольга Воробьева из Москвы. Обе спортсменки входят в женскую национальную сборную. Воробьева - чемпионка 2017 года - не смогла повторить свой успех. Лишь в первой партии она обыграла соперницу, в последующих четырех Михайлова была сильнее. Она завоевала «золото» со счетом 4:1 в женском одиночном разряде и стала двукратной чемпионкой страны.

«Я очень счастлива, что смогла выиграть чемпионат страны, потому что один раз выиграть просто, а повторить - это успех. Было сложно, поэтому я безумно рада, что мне это удалось. К сожалению, у Ольги Воробьевой травма, поэтому она не смогла сыграть в полную силу», - призналась она.

Чемпионом России в мужском одиночном разряде стал лидер сборной страны - Александр Шибаев. Ярославский спортсмен также со счетом 4:1 обыграл Вильдана Гадиева - теннисиста из Московской области. Шибаев победил в чемпионате страны после трех лет неучастия в личных соревнованиях. Таким образом, он повторил свой успех 2014 года.

Общекомандный кубок выиграли московские теннисисты. Всего в соревнованиях приняли участие спортсмены из 27 регионов страны. В Пензе турнир такого уровня проходил во второй раз. На его торжественное закрытие приехал помощник президента России, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса страны Игорь Левитин.

«Я разговаривал с тренерами и игроками, они сказали, что всегда разрешали тренироваться, столы были в достаточном количества, а условия и размещение соответствовали всем нормам проведения соревнований», - сказал он.

Пензенская область в число участников чемпионата не вошла. Однако, по мнению губернатора, то, что в регионе проходят соревнования такого уровня, уже шаг вперед.

«Это дает толчок к развитию интереса к настольному теннису и вообще спорту. Хочу, чтобы у нас как можно больше взрослых и детей занимались им», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Цель Пензенской области - вырастить чемпионов по настольному теннису. По словам Ивана Белозерцева, в ближайшее время правительство региона утвердит программу поддержки и развития этого вида спорта, начиная со школ.