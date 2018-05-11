В Пензе определили 12 претендентов на звание «Воспитатель года России»

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 мая 2018, 12:03Образование
В Пензе состоялся отборочный тур областного этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года России».
В конкурсе принял участие 21 воспитатель. Жюри оценивало три задания: эссе, портфолио и педагогические находки. Помимо этого участники прошли компьютерное тестирование.
В финальный тур прошли 12 конкурсантов. В их числе - музыкальный работник Лала Алиева из Сосновки, воспитатель Татьяна Горшкова из Засечного, воспитатель из Кузнецка Ирина Ватрушкина, музыкальный руководитель Елена Сызранцева из Никольского, воспитатель из детского сада Сердобска Екатерина Попеко и другие, сообщает пресс-центр регионального правительства.
Заключительный тур пройдет 22 и 23 мая. Претендентам предстоит подготовить презентацию, провести мастер-класс и мероприятие с детьми.
Победитель областного этапа примет участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 мая 2018, 17:58В бессоновском ТЦ «Покров» нарушали правила пожарной безопасности
11 мая 2018, 17:39В Малосердобинском районе опрокинулась «ГАЗель», есть пострадавший
11 мая 2018, 17:08Губернатор поручил начать подготовку к выпускным в школах
11 мая 2018, 16:38Студент ПГУ Александр Большунов номинирован на звание «Спортсмен года»
11 мая 2018, 16:07Юные журналисты из Пензы победили во всероссийском конкурсе
11 мая 2018, 15:37В Бековском районе женщину задушили веткой и не заметили
11 мая 2018, 15:06Житель Чаадаевки получил срок за распространение порнороликов
11 мая 2018, 14:36Пензенцы участвуют в первенстве России по прыжкам в воду