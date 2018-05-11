В Пензе определили 12 претендентов на звание «Воспитатель года России»

В Пензе состоялся отборочный тур областного этапа всероссийского конкурса «Воспитатель года России».

В конкурсе принял участие 21 воспитатель. Жюри оценивало три задания: эссе, портфолио и педагогические находки. Помимо этого участники прошли компьютерное тестирование.

В финальный тур прошли 12 конкурсантов. В их числе - музыкальный работник Лала Алиева из Сосновки, воспитатель Татьяна Горшкова из Засечного, воспитатель из Кузнецка Ирина Ватрушкина, музыкальный руководитель Елена Сызранцева из Никольского, воспитатель из детского сада Сердобска Екатерина Попеко и другие, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Заключительный тур пройдет 22 и 23 мая. Претендентам предстоит подготовить презентацию, провести мастер-класс и мероприятие с детьми.

Победитель областного этапа примет участие во Всероссийском конкурсе «Воспитатель года России» (0+), пишет ИА «Пенза-Пресс».