В Пензе определен новый перевозчик на городском маршруте №30

В Пензе подведены итоги конкурса на право осуществления перевозок по маршруту №30 «Арбековская застава - Аэропорт».

Как сообщает пресс-служба мэрии города, победителем признано ООО «Меркурий-авто-6».

«Указанный перевозчик будет обслуживать маршрут №30 «Арбековская застава - Аэропорт» 12 единицами автобусов большого класса со 2 мая текущего года по утвержденному расписанию движения. График можно посмотреть здесь.

Ранее в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» писали встревоженные пензенцы, которые спрашивали, правдив ли слух о закрытии маршрута №30. В официальном ответе на запрос в горадминистрации его опровергли, пояснив, что свидетельство об осуществлении перевозок истекло и будут проведены торги по определению нового перевозчика, пишет ИА «Пенза-Пресс».