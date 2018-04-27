В Пензе определен новый перевозчик на городском маршруте №30

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27 апреля 2018, 10:32Общество
В Пензе подведены итоги конкурса на право осуществления перевозок по маршруту №30 «Арбековская застава - Аэропорт».
Как сообщает пресс-служба мэрии города, победителем признано ООО «Меркурий-авто-6».
«Указанный перевозчик будет обслуживать маршрут №30 «Арбековская застава - Аэропорт» 12 единицами автобусов большого класса со 2 мая текущего года по утвержденному расписанию движения. График можно посмотреть здесь.
Ранее в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» писали встревоженные пензенцы, которые спрашивали, правдив ли слух о закрытии маршрута №30. В официальном ответе на запрос в горадминистрации его опровергли, пояснив, что свидетельство об осуществлении перевозок истекло и будут проведены торги по определению нового перевозчика, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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