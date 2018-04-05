05 апреля 2018, 13:36Общество

В Пензе опасный маневр такси попал в объектив видеорегистратора

Пользователь разместил в Сети видео с опасным маневром такси в центре Пензы.

Подписчик опубликовал запись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как автомобиль такси пересекает сплошную линию разметки и «Островок безопасности», что запрещено Правилами дорожного движения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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