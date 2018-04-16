В Пензе опасный маневр маршрутки попал в объектив регистратора

В Пензе на улице Гоголя маршрутка совершила опасный маневр. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как маршрутка ехала по «встречке» и едва не врезалась в автомобиль, который двигался по своей полосе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».