16 апреля 2018, 16:04Общество

В Пензе опасный маневр маршрутки попал в объектив регистратора

В Пензе на улице Гоголя маршрутка совершила опасный маневр. Об этом в Сети сообщили горожане.

Пользователь опубликовал видеозапись в группе «Автохам Пенза» соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, как маршрутка ехала по «встречке» и едва не врезалась в автомобиль, который двигался по своей полосе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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