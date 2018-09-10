В Пензе омича осудили на 8 лет за покушение на сбыт наркотиков

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, с 14 декабря по 18 января парень купил более 540 граммов синтетического наркотика и хранил его на съемной квартире. Часть из них ему удалось продать. С 18 января по 8 февраля на карту омича поступило 278 230 рублей за реализованный товар. Для того, чтобы легализовать доходы, молодой человек переводил деньги на счета подставных людей, а зачем обналичивал их. 8 февраля полицейские обнаружили оставшиеся запрещенные вещества в жилище парня.

Житель Омска признал свою вину. Ему назначили восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф – 50 тысяч рублей. Молодой человек не согласился с приговором и подал в суд апелляцию, которую оставили без удовлетворения.

Решение вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».