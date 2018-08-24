В Пензе Олимпийскому парку вернут название «Комсомольский»

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел рабочую встречу с первыми секретарями обкома ВЛКСМ региона. Стороны обсудили вопрос о реконструкции и переименовании городского объекта культуры и отдыха.

В обсуждении приняли участие председатель Законодательного Собрания области Валерий Лидин, занимавший пост первого секретаря обкома ВЛКСМ Пензенской области с 1986 по 1989 год; советник при ректорате ПГУ Александр Фионов, возглавлявший пензенский комсомол в 1979-1986 годах; и главный инженер завода ЗАО «ЦеСИС НИКИРЭТ» Владимир Соломин – комсомольский вожак периода 1989-1991 годов, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Отдавая дань уважения нашей истории, частью которой является советский период, необходимо отметить значение комсомола как организации, которая дисциплинировала, объединяла и воспитывала молодежь. Активные молодые люди находили применение своим силам и способностям в рамках этой организации, работали на выполнение общих задач.

Я с огромным удовольствием вспоминаю те годы интересной работы, горжусь, что был комсомольцем. Эта организация мне многое дала и многому научила – идеология культуры и нравственности формировала характеры, умение достигать поставленных целей, работать в интересах народа. Было много хорошего и полезного, например, комсомольские стройки, куда съезжалась молодежь со всего Советского Союза», - отметил Иван Белозерцев.

В настоящее время в регионе проводится работа по сохранению исторической памяти о комсомольской организации и людях, которые будучи членами ВЛКСМ, внесли свой вклад в развитие области.

По словам Валерия Лидина, к выходу в свет готовится книга об основных вехах развития комсомола в регионе, проводятся встречи и мероприятия, посвященные грядущему юбилею ВЛКСМ. Также в ходе встречи он обратился к губернатору с просьбой оказать содействие в решении вопроса о переименовании Олимпийского парка в Пензе.

«60 лет назад в Заводском районе силами комсомольских активистов, представителей трудовых коллективов был создан парк культуры и отдыха, который впоследствии получил название имени Ленинского Комсомола. В 1998 году парк был переименован в Олимпийский, но мы считаем, что правильнее будет историческое название вернуть. Мы просим вашей поддержки в реализации этой идеи», - пояснил он.

«Я думаю, что это будет справедливо, поддерживаю эту инициативу. Решение должно быть принято на муниципальном уровне, я обращусь в адрес руководства города Пензы, депутатов городской Думы, внесу предложение о переименовании парка», - сказал Иван Белозерцев.

Также губернатор распорядился подготовить положение о проведении регионального конкурса, посвященного 100-летию комсомола, организовать участие детей в период двух ближайших месяцев.

По итогам предполагаемого конкурса может быть издана отдельная книга с лучшими работами, которая смогла бы войти в книжные фонды библиотек, в том числе - школьных, работающих на территории региона.

Сообщает ИА «Пенза-Пресс».