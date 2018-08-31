В Пензе Олимпийский парк переименовали в Комсомольский

В Пензе Олимпийскому парку вернут историческое название – Комсомольский. Соответствующее решение принято на сессии Гордумы 31 августа.

По словам начальника управления градостроительства и архитектуры администрации Пензы Нины Кутыревой, предложение было внесено губернатором Иваном Белозерцевым в связи со 100-летием комсомольского движения.

Выступлений и вопросов по данной инициативе у депутатов не было, сообщает редактор ИА «Пенза-Пресс» Галина Попова с места событий. Глава города Николай Тактаров отметил, что выбор очевиден.

Решение о возвращении парку исторического названия было поддержано депутатами единогласно, пишет ИА «Пенза-Пресс».