В Пензе олимпийский чемпион провел мастер-класс для юных шорт-трекистов

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05 сентября 2019, 17:58Общество
В Пензе в преддверии хоккейного матча между командой правительства области и сборной журналистов федеральных СМИ «Российская пресса» обладатель Кубка мира по конькобежному спорту, многократный участник Олимпийских игр Евгений Лаленков провел мастер-класс для юных шорт-трекистов.
Мероприятие прошло во дворце спорта «Рубин», сообщает пресс-служба горадминистрации.
Напомним, хоккейный матч (0+) состоится в 18:00 на «Дизель-Арене», вход - свободный. Он станет завершением фестиваля СМИ «А мы из Пензы», которое проходит в рамках молодежного медиафорума «mediaАКЦЕНТ». Команду СМИ возглавит журналист «Первого канала» Антон Верницкий, а команду правительства региона — губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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