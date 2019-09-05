В Пензе олимпийский чемпион провел мастер-класс для юных шорт-трекистов

05 сентября 2019, 17:58Общество

В Пензе в преддверии хоккейного матча между командой правительства области и сборной журналистов федеральных СМИ «Российская пресса» обладатель Кубка мира по конькобежному спорту, многократный участник Олимпийских игр Евгений Лаленков провел мастер-класс для юных шорт-трекистов.