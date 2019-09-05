05 сентября 2019, 17:58Общество

В Пензе олимпийский чемпион провел мастер-класс для юных шорт-трекистов

В Пензе в преддверии хоккейного матча между командой правительства области и сборной журналистов федеральных СМИ «Российская пресса» обладатель Кубка мира по конькобежному спорту, многократный участник Олимпийских игр Евгений Лаленков провел мастер-класс для юных шорт-трекистов.

Мероприятие прошло во дворце спорта «Рубин», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Напомним, хоккейный матч (0+) состоится в 18:00 на «Дизель-Арене», вход - свободный. Он станет завершением фестиваля СМИ «А мы из Пензы», которое проходит в рамках молодежного медиафорума «mediaАКЦЕНТ». Команду СМИ возглавит журналист «Первого канала» Антон Верницкий, а команду правительства региона — губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: https://www.penza-gorod.ru/news/olimpiyskiy_chempion_provel_master_klass_dlya_yunykh_sportsmenov_/

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