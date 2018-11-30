В Пензе около вуза появился эксгибиционист – соцсети

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30 ноября 2018, 15:04Общество
В Пензе прохожих и студентов университета пугает эксгибиционист. Об этом в Сети сообщила молодая девушка.
«Вроде, холод наступил, а эксгибиционисты, наоборот, активизировались. Около университета им. Витте на ул. Вяземского опять появился мужик, который раскрывает свой плащ и показывает мимо проходящим свое достоинство. Так его еще и из кабинетов вуза видно», - написала пензячка.
По ее словам, чаще всего мужчина стоит около гаражей, из-за него девушка опасается ходить мимо после пар, когда на улице становится темно.
«Мало ли чего от него ожидать можно, да и противно, если он на глаза попадется», - отметила она.
Пользователь Маргарита успокоила девушку, написав, что обычно такие люди не нападают на окружающих. Остальные подписчики группы, где был размещен пост, посоветовали пензячке обратиться в полицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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