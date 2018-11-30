30 ноября 2018, 15:04Общество

В Пензе около вуза появился эксгибиционист – соцсети

В Пензе прохожих и студентов университета пугает эксгибиционист. Об этом в Сети сообщила молодая девушка.

«Вроде, холод наступил, а эксгибиционисты, наоборот, активизировались. Около университета им. Витте на ул. Вяземского опять появился мужик, который раскрывает свой плащ и показывает мимо проходящим свое достоинство. Так его еще и из кабинетов вуза видно», - написала пензячка.

По ее словам, чаще всего мужчина стоит около гаражей, из-за него девушка опасается ходить мимо после пар, когда на улице становится темно.

«Мало ли чего от него ожидать можно, да и противно, если он на глаза попадется», - отметила она.

Пользователь Маргарита успокоила девушку, написав, что обычно такие люди не нападают на окружающих. Остальные подписчики группы, где был размещен пост, посоветовали пензячке обратиться в полицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот- https://pixabay.com/ru/%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%BA-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2-%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%BE-3841770/

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