В Пензе около вуза появился эксгибиционист – соцсети

В Пензе прохожих и студентов университета пугает эксгибиционист. Об этом в Сети сообщила молодая девушка.

«Вроде, холод наступил, а эксгибиционисты, наоборот, активизировались. Около университета им. Витте на ул. Вяземского опять появился мужик, который раскрывает свой плащ и показывает мимо проходящим свое достоинство. Так его еще и из кабинетов вуза видно», - написала пензячка.

По ее словам, чаще всего мужчина стоит около гаражей, из-за него девушка опасается ходить мимо после пар, когда на улице становится темно.

«Мало ли чего от него ожидать можно, да и противно, если он на глаза попадется», - отметила она.

Пользователь Маргарита успокоила девушку, написав, что обычно такие люди не нападают на окружающих. Остальные подписчики группы, где был размещен пост, посоветовали пензячке обратиться в полицию, пишет ИА «Пенза-Пресс».