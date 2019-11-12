В Пензе около двух гимназий на асфальт нанесут предупреждающие надписи

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12 ноября 2019, 16:04Общество
В среду, 13 ноября, в 11 часов в Пензе пройдет акция «Безопасная дорога в школу» Общественного совета при региональном управлении общественной безопасности, которую поддержали местная Общественная палата и министерство образования.
Территория около классической гимназии № 1 и многопрофильной гимназии № 4 «Ступени» в Пензе станет площадкой проведения мероприятия в рамках всероссийской акции «Команда защиты детства», инициированной уполномоченным при президенте России по правам ребенка Анной Кузнецовой.
Организаторы акции «Безопасная дорога в школу» вооружатся краской и кистями, чтобы нанести предупреждающие надписи на асфальт перед пешеходными переходами. Людей будут призывать снять наушники, слезть с велосипеда или взять за руку ребенка, прежде чем ступить на «зебру».
«Наша задача – лишний раз напомнить пешеходам, детям и взрослым простые правила, которые необходимо соблюдать при пересечении проезжей части, и привить им навыки безопасного участия в дорожном движении», - пояснили организаторы.
Возрастное ограничение - 0+.
Отметим, что проведенная на выходных проверка показала, что условия безопасности не созданы ни у одного из трех общеобразовательных учебных заведений, на которые выезжали активисты и полицейские, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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