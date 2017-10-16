16 октября 2017, 15:02Общество

В Пензе около 1200 многодетных семей получили продуктовые наборы

Более 12 тысяч пензенских семей состоят на учете в учреждениях социального обслуживания. Около 2000 из них — многодетные. За последние шесть лет количество многодетных семей возросло. Если в 2011 году их было не многим более 1000, то сейчас в Пензе проживают 1854 такие семьи.

Многодетные семьи получают адресную помощь от городского социального управления. В 2017 году около 1200 семей получили продуктовые наборы, более 300 семей приняли участие в акции «Собери ребенка в школу», а к Новому году - каждая получит подарок. Социальное управление выявляет нуждающихся с помощью обследования. В 2017 году специалисты проверили около 1500 пензенских семей.

Общество
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