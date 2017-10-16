В Пензе около 1200 многодетных семей получили продуктовые наборы

16 октября 2017, 15:02Общество

Более 12 тысяч пензенских семей состоят на учете в учреждениях социального обслуживания. Около 2000 из них — многодетные. За последние шесть лет количество многодетных семей возросло. Если в 2011 году их было не многим более 1000, то сейчас в Пензе проживают 1854 такие семьи.