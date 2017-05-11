11 мая 2017, 19:12Культура В Пензе оказалась под угрозой срыва выставка «Зазеркалье» Автор фотовыставки «Зазеркалье» в Пензе, на которой представлены фотографии моделей с ограниченными возможностями здоровья, написала в одной из социальных сетей о том, что экспозицию якобы без предупреждения закрыли на следующий день после вернисажа.

Уникальная выставка фотографий людей с ограниченными возможностями оказалась под угрозой закрытия буквально на следующий день после вернисажа. Об этом в одной из социальных сетей сообщила создательница проекта «Зазеркалье» москвичка Анастасия Виноградова. На новость сразу же отреагировала общественность.



По словам одного из организаторов выставки, председателя пензенской общественной организации «Благовест» Марии Львовой-Беловой, у них с городским управлением культуры давние связи. Оттого, говорит, и решили обойтись без формальностей, договорившись на словах. Случившееся она расценивает не иначе, как недоразумение.



«Договоренность у меня была с Фейгиной - начальником управления культуры. Для меня этот человек - незыблемый авторитет. Если она сказала, значит никаких других перепроверок я не устраиваю. И, действительно, она всегда держит свое слово, и никогда еще за все время взаимодействия с ней у меня никаких проблем не было. Поэтому никаких договоров, никаких соглашений мы не заключали», - рассказала Мария Львова-Белова.

Директор Центра культуры и досуга Пензы Евгений Шилов сообщил, что изначально договаривались о том, что выставка будет работать только день. Однако впоследствии организаторы несколько раз просили отложить закрытие. Все пожелания, говорит Евгений Шилов, были удовлетворены.



«В ходе выставки возникли пожелания ее продлить. И здесь нужно было просто более детально проговорить моменты: на сколько, в какое время будет работать. В рабочих отношениях, очевидно, на этом не был сделан акцент», - сказал он.

Комментируя ситуацию, начальник управления культуры Вера Фейгина отметила, что проблема возникла из-за некомпетентности сотрудников, которые принимали решение о дате закрытия экспозиции.

«Произошло недоразумение чистой воды. Помощница Марии Львовой-Беловой начала обсуждать эту тему с помощником Александра Казакова - замом по работе с инвалидами. Конечно, ни тот, ни другой человек не уполномочены принимать какие-либо решения», - пояснила она.

По словам организаторов, сейчас конфликт полностью исчерпан. Выставка останется в Центре культуры и досуга до 17 мая. После этого экспозицию перевезут в центр для инвалидов-колясочников «Квартал Луи».

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