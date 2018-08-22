В Пензе охранник присвоил себе забытый телефон

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22 августа 2018, 19:51Криминал
В Пензе охранник магазина вместо того, чтобы вернуть владельцу его имущество, сам на него позарился. Покупатель, потерявший телефон, услышав от сотрудника охраны, что тот ничего не видел, решил обратиться в полицию.
«Как пояснил заявитель, когда он находился в магазине и мерил одежду, он положил на стол телефон, однако забыл его забрать. В ходе оперативно-следственных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска была установлена причастность к краже охранника, который скрыл факт обнаружения телефона обратившегося к нему заявителя», - прокомментировал начальник отдела дознания ОП №2 УМВД России по Пензе Владимир Клишин.
25-летний сотрудник охраны задержан. Он раскаялся в содеянном и все рассказал. По его словам, ему очень понравился оставленный телефон стоимостью почти в десять тысяч рублей.
В настоящее время имущество возвращено законному владельцу. В отношении охранника возбуждено уголовное дело. Он всячески помогал полиции в раскрытии и воспользовался правом на производство дознания в сокращенной форме. В этом случае суд должен будет вынести приговор с наказанием не более половины максимального срока. В этом конкретном случае - не больше одного года.
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