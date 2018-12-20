20 декабря 2018, 16:36Общество

В Пензе охота за незаконными елками увенчалась успехом

В Пензе прошел рейд по торговым точкам, где продают елки. Оказалось, что не везде продажа идет в рамках закона.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники рейда обследовали улицы Карпинского, 8 Марта, Суворова, Пушкина, Бекешскую – далеко не полный список елочных базаров. Но даже на этих улицах нашли нелегальную торговлю.

Торговля шла на ул. Карпинского у дома №41.

«В результате переговоров представителя администрации города с хозяйствующим субъектом, разместившим елочный базар на земельном участке, принадлежащем ему на праве частной собственности, торговля елками была прекращена, елочный базар демонтирован», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С полным списком законных елочных базаров можно ознакомиться здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
просмотров 154
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/na_ulitse_karpinskogo_presekli_nezakonnuyu_torgovlyu_elkami2/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ