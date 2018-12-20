В Пензе охота за незаконными елками увенчалась успехом

В Пензе прошел рейд по торговым точкам, где продают елки. Оказалось, что не везде продажа идет в рамках закона.

Как сообщает пресс-служба мэрии, участники рейда обследовали улицы Карпинского, 8 Марта, Суворова, Пушкина, Бекешскую – далеко не полный список елочных базаров. Но даже на этих улицах нашли нелегальную торговлю.

Торговля шла на ул. Карпинского у дома №41.

«В результате переговоров представителя администрации города с хозяйствующим субъектом, разместившим елочный базар на земельном участке, принадлежащем ему на праве частной собственности, торговля елками была прекращена, елочный базар демонтирован», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

С полным списком законных елочных базаров можно ознакомиться здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».