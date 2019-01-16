В Пензе огромная груда снега проломила крышу авто. ФОТО

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16 января 2019, 10:33Происшествия
Пензенец в группе соцсети «ВКонтакте» сообщил о странном происшествии.
Очевидец пояснил, что возле дома №16 по улице Ленина утром 16 января три автомобиля пострадали от снега, который сошел с крыши здания. Кроме того, мокрая лавина проломила крышу одной из машин.
Пензенцы в комментариях предположили, что, возможно, это не просто снег, а «кусок крыши, который отвалился от старого дома» и посочувствовали владельцам авто.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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