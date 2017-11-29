29 ноября 2017, 15:37Общество В Пензе ограничат движение большегрузов По автомобильным дорогам местного значения Пензы с 11 декабря 2017 года по 31 марта 2018-го с 7.00 до 20.00 по понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам прекратят движение транспортных средств, параметры которых по длине более 10 метров.

Параметры включают прицепы и длину груза, выступающего за заднюю точку габарита транспортного средства.

Ограничения вводят в связи с повышенной интенсивностью движения транспорта по автодорогам города накануне выходных дней и в часы максимальной загрузки.

«Прекращение движения не распространяется на транспорт, который перевозит пассажиров по маршрутам регулярных перевозок, топливо (бензин, дизельное топливо, топочный мазут, газ), грузы, необходимые для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.

Движение тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, используемого при строительстве объектов в Пензе и перевозке контейнеров с грузом для отправки железнодорожным транспортом, возможно только при наличии специального разрешения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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