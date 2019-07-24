В Пензе огонь уничтожил многоквартирный жилой дом

Жильцы дома №36а по улице Галетной за считанные часы в результате ночного пожара лишились крова. С людьми уже повстречались представители районной и городской администраций Пензы.

Пожар был локализован в час ночи. И хотя дом нельзя назвать выгоревшим полностью, проживание в нем вряд ли возможно.

«Что делать? Куда идти? Нам предложили кров, но вернулись оттуда, там какие-то маргиналы живут, плюс никаких условий, ничего нет. Это в районе ГПЗ, а часть отправили на Виноградный проезд, там, насколько знаю, не лучше», - рассказала жительница дома №36 по улице Галетной Елена Кодралева.

«На тушение пожара привлекались восемь единиц техники и 22 человека личного состава. К счастью, никто не пострадал, жильцы были эвакуированы. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего», - прокомментировала начальник группы информационного обеспечения ГУ МЧС России по Пензенской области Анна Шупилова.

И хотя официальная причина будет названа позже, местные, в том числе - и из соседних домов, не сомневаются, что это был поджог. Как и предыдущей ночью, в доме №22а по той же Галетной улице там, якобы, неизвестные использовали подожженную покрышку от машины.