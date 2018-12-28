28 декабря 2018, 11:33Происшествия

В Пензе огонь уничтожил микроавтобус

Ночью 28 декабря в Пензе произошел пожар.

Сообщение о возгорании на ул. 4-й проезд Терновского поступило на пульт дежурного в 00.13. Там вспыхнул микроавтобус Fiat Ducato. В результате огонь полностью уничтожил автомобиль. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, машину тушили три человека с помощью спецтехники.

Причины возникновения пожара предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 73
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7804173/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ