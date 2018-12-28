В Пензе огонь уничтожил микроавтобус

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28 декабря 2018, 11:33Происшествия
Ночью 28 декабря в Пензе произошел пожар.
Сообщение о возгорании на ул. 4-й проезд Терновского поступило на пульт дежурного в 00.13. Там вспыхнул микроавтобус Fiat Ducato. В результате огонь полностью уничтожил автомобиль. Есть ли пострадавшие, неизвестно.
По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, машину тушили три человека с помощью спецтехники.
Причины возникновения пожара предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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