В Пензе огонь уничтожил микроавтобус

Сообщение о возгорании на ул. 4-й проезд Терновского поступило на пульт дежурного в 00.13. Там вспыхнул микроавтобус Fiat Ducato. В результате огонь полностью уничтожил автомобиль. Есть ли пострадавшие, неизвестно.

По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, машину тушили три человека с помощью спецтехники.

Причины возникновения пожара предстоит выяснить специалистам. Проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».