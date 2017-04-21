В Пензе оформление охотничьего билета занимает пару дней

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23 апреля 2017, 14:30Общество
В пензенском многофункциональном центре увеличилось количество оказываемых населению услуг.
Теперь жители города могут получить более трехсот государственных и муниципальных услуг. Этой весной одной из самых популярных стала выдача охотничьих билетов. За первый квартал этого года документ оформили около 150 человек.
Чтобы оформить охотничий билет, заявитель - гражданин города Пензы, может обратиться в любой офис МФЦ, расположенный на территории города.
Охотничий билет могут оформить пензенцы, достигшие совершеннолетия и не имеющие непогашенную или неснятую судимость за совершение умышленного преступления. После подачи документов, забрать готовый билет граждане могут через пять дней.
В свою очередь, он дает право на получение разрешения на охоту, которое можно оформить за 5-7 дней.
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