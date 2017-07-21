21 июля 2017, 18:44Общество В Пензе официально разрешили купаться только на одном пляже В Пензе, наконец, установилась по-настоящему летняя погода. Вода прогрелась, и жители региона оккупировали берега водоемов. В городе купаться можно далеко не везде. Впрочем, большинство отдыхающих игнорирует запрещающие таблички, установленные на пляжах. Чтобы предупредить горожан о возможной опасности, сотрудники МЧС регулярно проводят рейды на водоемах.

Спасения от жары под 30 градусов пензенцы ищут в реках и прудах. Однако мало кто задумывается, что водоемы могут представлять угрозу. Игнорируя таблички «Купаться запрещено», отдыхающие рискуют получить в воде серьезные травмы. Опасности не видят ни дети, ни взрослые.

Пруд возле шестой городской больницы - самый популярный среди арбековских любителей поплавать. Правда, делают это они на свой страх и риск. На берегу - запрещающие купание таблички. Точно такая же ситуация в Засеке. Отдыхающих здесь меньше. В основном, это местные жители, которые считают, что предупреждающие знаки установили зря.

Об опасности пензенцев не устают предупреждать сотрудники МЧС. С наступлением жары специалисты усилили профилактическую работу. Они ежедневно выходят на пляжи и проводят беседы с отдыхающими.

Основная причина того, что почти все водоемы областного центра не пригодны для купания, - состав воды. Он не соответствует нормам по химическим и микробиологическим показателям. К тому же, дно водоемов нередко изобилует бытовом мусором, в том числе - битым стеклом и другими острыми предметами.

«Специальная комиссия брала пробы воды, было также проверено дно водоемов на наличие посторонних предметов, чтобы люди не получили во время купания травмы», - сообщил начальник пожарно-спасательной части № 3 г. Пензы Владимир Ионов.

Единственная зона отдыха в Пензе, где официально разрешено купание, находится в микрорайоне ГПЗ-24. Здесь ежедневно с 9.00 до 21.00 дежурят спасатели.

«Пост укомплектован, оборудован всем необходимым имуществом, спасатель прошел обучение на оказание первой медицинской помощи утопающим и находится постоянно на дежурстве», - пояснил заместитель начальника управления по делам ГО и ЧС г.Пензы Александр Дерябин.

Несчастных случаев на воде в районе пляжа ГПЗ-24 этим летом не было. Всего же с начала купального сезона в Пензенской области утонули шесть человек. Сотрудники МЧС призывают пензенцев быть бдительными и не подвергать свою жизнь опасности.

Общество

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