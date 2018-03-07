В Пензе одобрили четыре проекта в сфере здравоохранения

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07 марта 2018, 16:07Общество
В Пензе прошло заседание совета при региональном правительстве по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Заседание провел председатель правительства области Николай Симонов. Он напомнил, что с 1 января 2018 года досрочно прекратилась реализация ряда федеральных целевых программ.
«Они будут включены в пилотные госпрограммы и переведены на механизмы проектного управления», – пояснил Николай Симонов.
В связи с этим члены комитета рассмотрели четыре приоритетных проекта регионального минздрава: «Новые кадры для здравоохранения Пензенской области», «Совершенствование процессов организации медицинской помощи на основе внедрения информационных технологий», «Формирование здорового образа жизни», «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на принципах бережливого производства», сообщает пресс-центр облправительства.
Все инициативы признали актуальными, их одобрили члены комитета.
Проектный офис правительства Пензенской области создан в рамках внедрения проектного управления по поручению губернатора Ивана Белозерцева в январе 2017 года.
В настоящее время в регионе в рамках проектной деятельности реализуются 11 проектов. Совместно с министерствами и ведомствами инициировано более 20 региональных проектов. На данный момент проведено более 50 информационно-рабочих сессий, 26 заседаний проектного офиса и пять заседаний проектного комитета, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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