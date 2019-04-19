В Пензе набережная станет одной из площадок майских мероприятий

В Пензе строители завершают второй этап реконструкции пензенской набережной. Архитектурной изюминкой ее облика станет амфитеатр, который ступенями спускается со второго уровня на первый. Темпы строительства оценил губернатор Иван Белозерцев. Он посетил стройку и обратил внимание на практичность материалов, форму световых опор, а также озеленение территории.

Этой весной пензенцы открывают для себя набережную заново. Нижняя прогулочная часть обустроена, дорожки и парапеты замостили гранитом. Склон укрепили специальными решетками. В центре набережной - по обеим сторонам от Ростка - зрительские места амфитеатра. Материал при должном уходе можно использовать круглогодично, снимать его осенью или зимой не потребуется.

«Долго ничего не менялось, а теперь набережная приняла современный вид», - сказал житель Пензы Андрей Синяев.

Задействовать набережную планируют в самом масштабном празднике весны - Дне Победы (0+), для обновленной зоны отдыха это станет своего рода тестом. Какую конкретно часть празднеств там проведут, пока неизвестно. Все-таки зрительные места в амфитеатре направлены на водную гладь и противоположный, пока не благоустроенный берег. Да и пространство придется организовать так, чтобы строительные работы, которые идут параллельно, не портили праздничную атмосферу.

«На 2019 год определен подрядчик - это тот же, который благоустраивал площадь Ленина. Он будет работать с верхней прогулочной зоной, демонтирует существующую. 4500 квадратных метров нового мощения плиткой и 1500 - вокруг деревьев», - рассказал глава администрации Пензы Виктор Кувайцев.

В планах - переложить канализационный коллектор. Но для этих работ придется выкупить дома местных жителей вплоть до Бакунинского моста. Их стоимость эксперты рассчитывают оценить до конца апреля. Решетчатое покрытие между первым и вторым уровнем набережной станет зеленой зоной. В верхней части к нему вплотную будет прилегать рулонный газон. Эти работы планируют окончить к сентябрю.