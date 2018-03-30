В Пензе один из дачных маршрутов станет регулярным

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30 марта 2018, 17:39Общество
В Пензе станет на один дачный маршрут меньше. Однако горожанам не стоит беспокоиться по этому поводу.
По словам главы горадминистрации Виктора Кувайцева, дело в том, что один из маршрутов - «Поселок ЗИФ - Велозоводские дачи» – станет регулярным.
В целом же, в дачных перевозках изменений не будет – с 21 апреля они начнут работать по три дня в неделю, в пиковые месяцы – по четыре.
«К 6 апреля будет определен победитель по торгам, и станет ясно, кто будет осуществлять перевозки», - сказал мэр.
Виктор Кувайцев также сообщил, что решается вопрос о ремонте дорог по дачным маршрутам. Однако здесь предстоит работа с теми муниципалитетами, которым они принадлежат.
О стоимости билетов на дачные автобусы можно прочитать здесь.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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