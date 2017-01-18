18 января 2017, 16:01Общество В Пензе очистили от снега площадки под городские ярмарки В Пензе продолжают отслеживать благоустройство городских улиц.

Порядок должен соблюдаться и на территориях, где проходят ярмарки, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В ходе объезда проверяющие обратили внимание, что важно не только очищать от снега торговые площади, но и вывозить его.

«Сегодня были очищены от снега площадки ярмарок на 3-м проезде Лобачевского, 3 на улице Терновского, 224. Кроме того, с территории ярмарки по ул. Попова вывезено около 150 кубометров снега», - сообщили в пресс-службе мэрии.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/upload/resize_cache/iblock/9b8/800_600_1e0a3510e11f6bb8c7f4683aeb8d7e1f6/9b877768f03c4b7eee51c33dc598e44f.jpg