В Пензе очистили от снега площадки под городские ярмарки

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18 января 2017, 16:01Общество
В Пензе продолжают отслеживать благоустройство городских улиц.
Порядок должен соблюдаться и на территориях, где проходят ярмарки, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В ходе объезда проверяющие обратили внимание, что важно не только очищать от снега торговые площади, но и вывозить его.
«Сегодня были очищены от снега площадки ярмарок на 3-м проезде Лобачевского, 3 на улице Терновского, 224. Кроме того, с территории ярмарки по ул. Попова вывезено около 150 кубометров снега», - сообщили в пресс-службе мэрии.
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