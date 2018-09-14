В Пензе объявлен конкурс на гранты для начинающих предприятий

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14 сентября 2018, 19:29Бизнесновости
В Пензе проводится конкурс, по результатам которого организации получают гранты на приобретение нового оборудования и создание рабочих мест (18+). Главное условие для участия - предприятие должно быть открыто не более года. Представители городской власти проверили, как победители используют полученные средства.
Директор небольшого металлоперерабатывающего предприятия Егор Молев о новом оборудовании рассказывает с гордостью. В 2017 году его компания победила в конкурсе грантов. На 300 тысяч приобрели новое оборудование, которое позволило увеличить ассортимент выпускаемой продукции. Появились и новые рабочие места.
«Приобрели оснастку для увеличения оборотов в три раза. Купили вертикально-фрезерный станок, соответственно, появились новые места - шесть человек прибавилось», - рассказал он.
Для предоставления финансовой помощи самым перспективным предприятиям из бюджета города ежегодно выделяют один миллион рублей. При выборе жюри оценивает прозрачность проектов, размер зарплаты сотрудников, срок окупаемости и другие экономические показатели.
«Мы отдаем предпочтение приоритетным отраслям экономики, которые определены в соответствии с постановлением правительства области. Создана конкурсная комиссия, членами которой являются и депутаты Гордумы, и предприниматели», - сказала начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства администрации Пензы Ольга Жовтяк.
В число победителей вошла компания, которая занимается нанесением дорожной разметки. На полученные из городского бюджета средства она купили аппарат для нанесения разметки на участках дороги, где ведется фото- и видеонаблюдение.
Конкурс грантовой поддержки молодых предприятий пройдет и в 2018 году. Подать заявку на участие предприниматели смогут с 21 сентября.
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