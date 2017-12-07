07 декабря 2017, 17:31Общество В Пензенской области объявили месячник по борьбе с контрафактным алкоголем В Пензенской области стартовал месячник по борьбе с контрафактным алкоголем. Об этом оповестили глав всех районов.

С 5 декабря по 5 января - период особой новогодней бдительности. Цели представителей власти и общественности - нанести как можно больший урон тем, кто торгует некачественным алкоголем, и предотвратить новые отравления контрафактом.

«За 11 месяцев 2017 года в Пензенской области зафиксировано 182 случая отравления спиртосодержащей продукцией, более половины отравившихся - это безработные люди», - пояснил заместитель председателя правительства Пензенской области Юрий Денисов.

Среди методов - рейды, именно потому что отравления алкоголем – это не только вопрос законности и здоровья, но и образа жизни, к борьбе с контрафактом привлекут социальные, культурные и образовательные учреждения. Особое внимание уделят неблагополучным семьям. Красноречивая статистика на этой видеоконференции звучала достаточно часто. За каждой цифрой стоит преступление и чье-то подорванное здоровье. Так, за этот год специалисты выявили 68 случаев продажи алкоголя без лицензии.

«Было возбуждено 168 уголовных дел - это фактически больше на 20%, чем в 2016 году. Было возбуждено пять дел за розничную продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. Десять - за приобретение, хранение и перевозку товаров продукции без маркировки и нанесения информации», - сообщил заместитель начальника полиции по оперативной работе УМВД России по Пензенской области Сергей Шестаков.

За подделку акцизных марок, а также сбыт, хранение, приобретение и перевозку товара, не отвечающего требованием безопасности, в 2017 году законодательство ужесточило наказание. Теперь это тяжкие преступления, за которые грозит до восьми лет лишения свободы.

«Мы в 2017 году посетили каждый район, везде выявлены факты продажи алкогольной продукции без лицензии», - рассказал заместитель начальника управления рынка продовольствия и лицензирования министерства хозяйства Пензенской области Павел Гусев.

Такой алкоголь автоматически считается контрафактом.

Для борьбы с некачественным спиртным организована круглосуточная «горячая линия». Ее телефон: 306- 403. Как показывает практика, каждое второе сообщение оказывается результативным.

Общество

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