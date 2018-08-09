В Пензе объяснили, кто должен восстановить фреску с изображением Лермонтова

К комитете Пензенской области по охране памятников истории и культуры ответили на вопрос ИА «Пенза-Пресс» о том, кто должен отвечать за восстановление уникальной фрески с изображением Михаила Лермонтова, которая расположена на стене медицинского колледжа.

О том, что полотно находится в плачевном состоянии и нуждается в реставрации, в «Жалобную книгу» ИА «Пенза-Пресс» сообщила горожанка.

«К сожалению, картина сейчас — в неприглядном состоянии. Может, минздрав (на чьем балансе, скорее всего, стоит учреждение) сможет решить этот вопрос, договорившись со студентами художественного колледжа. Пока это можно восстановить», — написала она.

В министерстве тогда пояснили, что само здание является объектом культурного наследия, а вот фреска – нет. Поэтому кто ее должен восстанавливать и на какие средства, не известно.

Точку в этом вопросе поставил председатель комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Сергей Муштаков-Лентовский. В документе за его подписью говорится о том, что картина с изображением Михаила Лермонтова является «неотъемлемой частью объекта культурного наследия регионального значения «Здание медучилища». А в реестр объектов культурного наследия она не включена, потому что не является недвижимостью.

Поэтому сохранение здания, как и самой картины, обязан обеспечить правообладатель – ГБОУ ПО «Пензенский областной медицинский колледж».

Что касается привлечения к этой работе студентов художественного училища, то этот вопрос не находится в компетенции комитета, пояснили в ответе на запрос.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».