24 октября 2017, 19:03Общество В Пензе объяснили изменения в регламенте ГИБДД Недавно принятый административный регламент государственной инспекции безопасности дорожного движения успел наделать много шума на просторах интернета. Пользователи обсуждают отличия новой редакции регламента от старой. Главный вопрос, который волнует россиян, - как подготовить пакет документов для страховой в случае аварии, если в ГИБДД больше нельзя получить справку о ДТП.

Новый административный регламент Государственной инспекции безопасности дорожного движения вызывает серьезную озабоченность водителей. На просторах интернета множатся негативные комментарии. Больше всего вопросов вызывает возвращение инспекторам права остановки автомобиля вне стационарных постов и выведение из оборота такого привычного многим документа как справка о ДТП.

Справка о ДТП, согласно требованиям нового административного регламента больше не выдается участникам аварии. Вполне обоснованные опасения автомобилистов вызывает противоречие регламента другим действующим нормативным актам. Так, из списка документов, необходимых страховой компании для оформления выплат, справка о ДТП до сих пор не убрана. Отсутствие справки формально дает страховщикам основание отказа от выплат. Автоюристы спешат успокоить водителей.

«Российским союзом автостраховщиков даны рекомендации по сбору документов. Они не должны требовать от граждан именно оформленной справки о ДТП, потому что все сведения должны быть отражены либо в извещении об аварии, либо в постановлении, которое выносится уже как конечный процессуальный документ», - пояснила автоюрист Мария Никитина.

Изменения в новом регламенте призваны привести работу сотрудников дорожно-патрульной службы в соответствии с действительностью. Так, если раньше некоторые автолюбители фиксировали водительские удостоверения в специальных зажимах, прикованных к машине цепью, то теперь с этой практикой покончено на законодательном уровне. Также сотрудникам ГИБДД больше не запрещено останавливать машины вне стационарных постов.

«В административный регламент включена норма, предписывающая сотруднику полиции принимать передаваемые ему для проверки документы без удерживающих устройств. Норма, запрещающая останавливать транспортные средства для проверки документов вне стационарных постов, в новой редакции административного регламента исключена», - сообщил начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Павел Болтышев.

Помимо выведения из оборота справки о ДТП из нового административного регламента Госавтоинспекции исключен пункт, запрещавший сотрудникам дорожно-патрульной службы препятствовать видеосъемке разговора с инспектором. Впрочем, как уточняют юристы, прямого запрета на ведение видеосъемки регламент тоже не содержит.

Общество

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