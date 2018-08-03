В Пензе объяснили исчезновение бюста Бурденко у областной больницы

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03 августа 2018, 12:04Общество
Около областной больницы на улице Лермонтова на месте бюста Николая Бурденко – пустота. Жителя Пензы взволновала пропажа монумента.
«У областной больницы напротив одного из старейших корпусов раньше был бюст Бурденко. Сейчас остался только постамент. Кому он помешал или испортился?» - задал вопрос мужчина в «Жалобной книге» информагенства «Пенза-Пресс».
В министерстве здравоохранения Пензенской области пояснили ситуацию. В документе за подписью замминистра Виталия Пиварчука сказано, что бюст был установлен в 1952 году, за это время он подвергся значительной коррозии, поэтому в настоящее время находится в художественной мастерской, где проводится его реставрация. После окончания работ монумент установят на прежнее место.
Николай Нилович Бурденко - первый президент Академии медицинских наук, крупный организатор военно-полевой хирургии, нейрохирургической службы в стране, главный хирург Красной Армии. В областной больнице он работал в 1907 году. В 50-х, по указу президиума Верховного совета, медучреждению присвоили его имя, а затем на территории больницы установили бюст академика.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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