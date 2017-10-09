09 октября 2017, 19:25Криминал В Пензе обвиняемому в захвате заложников грозит до 5 лет Вечеринка с преферансом и барышнями закончилась штурмом бани. В Пензе получила продолжение нашумевшая история: злоумышленнику, захватившему в заложники нескольких женщин, избранна мера пресечения.

32-летний мужчина, угрожая оружием, удерживал в помещении двух женщин. К месту событий оперативно прибыли сотрудники силовых ведомств. Штаб операции возглавил начальник областного Управления МВД Юрий Рузляев.

«Сотрудниками полиции и Росгвардии в результате проведенной совместной операции задержан злоумышленник. Никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Сейчас на месте происшествия о драме, которая едва не переросла в трагедию, напоминают только окна, выбитые во время штурма и закрытые пластиковыми панелями. Чтобы выяснить подробности произошедшего, корреспонденты обратились к администрации сауны.

На страницах социальных сетей и пензенских форумов идет активное обсуждение случившегося. Пользователи до сих пор высказывают предположения о количестве оружия и мотивах действий злоумышленника. По сообщению сотрудников регионального Следственного управления, в отношении мужчины избрана мера пресечения - заключение под стражу на два месяца.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы. Назначены судебная медицинская экспертиза с целью установления наличия или отсутствия телесных повреждений у потерпевших и обвиняемого, комплексная баллистическая и дактилоскопическая экспертиза, экспертиза по холодному оружию. Расследование уголовного дела продолжается», - пояснила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконное лишение свободы, с применением оружия в отношении двух и более лиц». Наказанием для злоумышленника может стать лишение свободы сроком до пяти лет.

Криминал

просмотров 160

Рейтинг: (Голосов: 0 ) Оценка: 0

Новости по теме: