В Пензе обустроят остановку для дачников в Дальнем Арбеково

«Нужно брать на контроль не только состояние дачных автобусов и график перевозок, но и состояние дорог. Нужно выезжать на место с представителями Госавтоинспекции и главами муниципальных образований, на территории которых находятся садоводческие товарищества и дачные кооперативы, оценить состояние дорог, спланировать работу и привести их в проезжее состояние. Тем более, что возможность навести порядок есть. Таких средств, которые выделяются сегодня на содержание дорог, ранее не поступало никогда», - отметил Иван Белозерцев.

Он также напомнил о необходимости обустройства остановочных павильонов.

«Самая проблемная остановка – в Дальнем Арбекове, перед федеральной трассой М-5, там очень много народа всегда собирается. Я предлагаю сделать там остановочный павильон специально для дачников. Большой заездной карман там уже есть, ресурсы найдем, чтобы обустроить остановку», - сказал он.

Губернатор также распорядился организовать разъяснительную работу с членами садоводческих товариществ и дачных кооперативов, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».