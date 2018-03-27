В Пензе обустроят остановку для дачников в Дальнем Арбеково

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
27 марта 2018, 10:02Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил привести в порядок дороги к дачным массивам.
«Нужно брать на контроль не только состояние дачных автобусов и график перевозок, но и состояние дорог. Нужно выезжать на место с представителями Госавтоинспекции и главами муниципальных образований, на территории которых находятся садоводческие товарищества и дачные кооперативы, оценить состояние дорог, спланировать работу и привести их в проезжее состояние. Тем более, что возможность навести порядок есть. Таких средств, которые выделяются сегодня на содержание дорог, ранее не поступало никогда», - отметил Иван Белозерцев.
Он также напомнил о необходимости обустройства остановочных павильонов.
«Самая проблемная остановка – в Дальнем Арбекове, перед федеральной трассой М-5, там очень много народа всегда собирается. Я предлагаю сделать там остановочный павильон специально для дачников. Большой заездной карман там уже есть, ресурсы найдем, чтобы обустроить остановку», - сказал он.
Губернатор также распорядился организовать разъяснительную работу с членами садоводческих товариществ и дачных кооперативов, сообщает пресс-центр регионального правительства, пишет ИА «Пенза-Пресс».
27 марта 2018, 16:36После трагедии в Кемерово в Пензенской области проверят почти 3 тысячи объектов
27 марта 2018, 16:04В Пензенской области разберутся с игровыми зонами в торговых центрах
27 марта 2018, 15:34В Пензе безработных обучают востребованным профессиям
27 марта 2018, 15:04В центре Пензы столкнулись две иномарки, разыскиваются очевидцы
27 марта 2018, 14:34В Тамалинском районе в огне погибли два пенсионера
27 марта 2018, 14:03В центре Пензы иномарка провалилась под воду. ФОТО
27 марта 2018, 13:33Пензенец взял «бронзу» на международном турнире по киокусинкай
27 марта 2018, 13:02В Пензе на стоянке автомобилю прострелили стекло