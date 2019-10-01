В Пензе обустроят дорожки для занятия скандинавской ходьбой

В Пензе появится больше мест для любителей пеших прогулок. Об этом рассказал губернатор Иван Белозерцев на встрече с активом клуба скандинавской ходьбы. Такую зону планируют обустроить на улице Попова. Кроме того, теперь у тех, кто занимается этим видом спорта, будет и осенняя униформа.

В области скандинавской ходьбой занимаются более 40 тысяч человек. Поддержать спортсменов решили на региональном уровне. Так, для пензенских ходоков заказали 200 специальных курток, чтобы они могли заниматься в любую погоду, а вскоре такая униформа может появиться по всей области. Также в Пензе появятся зоны для занятий скандинавской ходьбой. В частности, в сквере на улице Попова планируют оборудовать специальные дорожки.

«В группах скандинавской ходьбы становится все больше людей, образуются новые. Людям комфортно, они заботятся о своем здоровье. Задача - чтобы как можно больше граждан занимались скандинавской ходьбой и продлевали себе жизнь», - сказал Иван Белозерцев.

В 2019 году скандинавскую ходьбу включили во всероссийский реестр видов спорта, поэтому в ближайшие годы в нашей стране могут появиться крупные форумы, посвященные этой дисциплине. Как говорят сами ходоки, статус официального вида спорта не так важен. Намного ценнее возможность заниматься любимым делом вместе с единомышленниками.

«Иногда просто собираемся, праздники отмечаем коллективом, например, в библиотеке на улице Мира. Фестивали и соревнования - это круто, это хорошо», - отметила участница группы по скандинавской ходьбе Елизавета Гаврикова.

Свою новую униформу любители этого вида спорта смогут продемонстрировать 5 октября, когда в Пензе будут отмечать Всероссийский день ходьбы (0+).