20 октября 2017, 15:37Общество В Пензе обсуждают ЧП возле здания ЦНТИ В Пензе вечером 19 октября спецслужбы оцепили территорию рядом со зданием ЦНТИ. Об этом сообщили читатели ИА «Пенза-Пресс».

Около семи часов вечера на месте собрались пожарные, скорая помощь и полиция, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«В 17.45 в полицию сообщили о подозрительной сумке, которую оставили рядом со зданием ЦНТИ. На место были направлены сотрудники всех спецслужб города Пензы. Территорию оцепили, сумку проверили – в ней оказался мусор», - прокомментировали случившееся в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

Общество

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