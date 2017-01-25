25 января 2017, 15:02Общество В Пензе обсудят проекты по привлечению в регион туристов В Пензе члены координационного совета по вопросам развитию туризма 27 января обсудят проекты по привлечению гостей в регион.

В частности, обсудят улучшение пространства для доступа туристических групп к интересным объектам - организацию дорожного движения, размещение санитарных узлов, реализацию межрегионального туристского маршрута «Великий Волжский путь», создание иллюстрированного путеводителя. Также пойдет речь о брендировании туристических маршрутов.

В состав координационного совета вошли представители регионального правительства, мэрии, туристических компаний, краеведы, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

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