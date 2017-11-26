В Пензе обсудят плюсы и минусы франшизы как инструмента развития бизнеса

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
26 ноября 2017, 13:47Экономика
Три спикера, 50 участников и четыре часа полезной информации! В рамках оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса центр поддержки предпринимательства проведет круглый стол на тему «Франшиза как инструмент развития бизнеса» (18+).
Франшиза представляет собой договор между бизнесменом и крупной корпорацией, которая уже имеет свой бренд. Зачем нужно такое сотрудничество, о плюсах и минусах франшизы, ее особенностях и об успешных примерах франчайзинга пензенским предпринимателям расскажут 28 ноября в бизнес-инкубаторе «Татлин».
Встреча пройдет с 10 до 14 часов.
26 ноября 2017, 16:12Мэрия Пензы больше не будет принимать жалобы на уборку снега во дворах
26 ноября 2017, 15:19Студенты представили на конкурс работы по развитию Сердобска
26 ноября 2017, 14:14В Пензенской области газовое оборудование будут проверять чаще
26 ноября 2017, 13:49Новогодняя ярмарка на площади Ленина откроется 1 декабря
26 ноября 2017, 13:47В Пензе обсудят плюсы и минусы франшизы как инструмента развития бизнеса
26 ноября 2017, 13:28В Пензе пройдет акция «День невролога»
26 ноября 2017, 12:59В Кузнецке дети с помощью рисунков напомнили взрослым ПДД
26 ноября 2017, 12:54После звонка на «горячую линию» задержали мужчину с наркотиками