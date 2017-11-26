26 ноября 2017, 13:47Экономика В Пензе обсудят плюсы и минусы франшизы как инструмента развития бизнеса Три спикера, 50 участников и четыре часа полезной информации! В рамках оказания информационно-консультационной поддержки субъектам малого и среднего бизнеса центр поддержки предпринимательства проведет круглый стол на тему «Франшиза как инструмент развития бизнеса» (18+).

Франшиза представляет собой договор между бизнесменом и крупной корпорацией, которая уже имеет свой бренд. Зачем нужно такое сотрудничество, о плюсах и минусах франшизы, ее особенностях и об успешных примерах франчайзинга пензенским предпринимателям расскажут 28 ноября в бизнес-инкубаторе «Татлин».

Встреча пройдет с 10 до 14 часов.

Экономика

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