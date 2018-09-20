В Пензе обсудят мероприятия Десятилетия детства

20 сентября состоится заседание Координационного совета по проведению Десятилетия детства в Пензенской области.

Как сообщает пресс-центр облправительства, его участники планируют обсудить промежуточные результаты реализации регионального плана мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия детства.

В составе совета - 22 человека, среди них - представители органов власти, правоохранители, общественники. Возглавляет его заместитель председателя правительства региона Олег Ягов.

Напомним, план мероприятий в регионе утвердил губернатор Иван Белозерцев. Он включает в себя 151 событие, пишет ИА «Пенза-Пресс».