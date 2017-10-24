В Пензе обсудят диагностику глазных заболеваний

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24 октября 2017, 15:33Здоровье
В Пензе 25 октября состоится научно-практическая конференция «Актуальные вопросы офтальмологии».
На мероприятие (0+) съедутся специалисты Москвы, Санкт-Петербурга, Волгограда и Самары. Они представят свои доклады, обсудят вопросы лечения глазных заболеваний, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пензенской области.
Главными темами конференции станут ведение больных с первичными дистрофиями роговицы, современные подходы к ведению пациентов с диабетическими поражениями сетчатки, а также дифференциальная диагностика конъюнктивитов и другие темы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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