В Пензе обсудят безопасность на важных объектах

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31 января 2019, 17:08Общество
В пензенской областной библиотеке имени Лермонтова 6 февраля стартует Международная научно-практическая конференция «Физическая защита важных и особо важных объектов как часть глобальной системы общегосударственной безопасности» (18+).
Она будет проходить в два дня. На мероприятии затронут вопросы физической защиты объектов различного назначения. Ведущие отечественные и зарубежные компании представят на конференции свои разработки, сообщает пресс-центр регионального правительства.
С участниками мероприятия будут обмениваться опытом специалисты, которые обеспечивали безопасность во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Помимо этого, на конференции обсудят средства обнаружения и нейтрализации дронов, эффективность противоосколочных конструкций и противотаранной техники на особо важных объектах, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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