В Пензе обсудят безопасность на важных объектах

Она будет проходить в два дня. На мероприятии затронут вопросы физической защиты объектов различного назначения. Ведущие отечественные и зарубежные компании представят на конференции свои разработки, сообщает пресс-центр регионального правительства.

С участниками мероприятия будут обмениваться опытом специалисты, которые обеспечивали безопасность во время проведения Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Помимо этого, на конференции обсудят средства обнаружения и нейтрализации дронов, эффективность противоосколочных конструкций и противотаранной техники на особо важных объектах, пишет ИА «Пенза-Пресс».