29 сентября 2017, 17:38Общество В Пензе обсудили вопросы стимулирования роста экономики В Пензе прошло заседание совета округа, в котором приняли участие полпред Михаил Бабич, главы регионов Поволжья и эксперты федеральных министерств и ведомств.

Михаилу Бабичу рассказали о преимуществах продукции, которую производят ведущие предприятия Пензенской области. Выставку достижений промышленности полномочный представитель президента и участники совета округа осмотрели перед заседанием, на котором руководители федеральных ведомств и главы регионов обсудили вопросы стимулирования роста экономики, увеличения их налогового потенциала и совершенствования межбюджетных отношений. Эти вопросы Михаил Бабич назвал самыми чувствительными для регионов.

«Есть различные механизмы, в том числе по привлечению инвестиций, которыми сегодня губернаторы поделились. Есть практики в регионах, которые можно использовать. Минфин поставил ряд вопросов, по которым мы должны выразить отношение регионов к тем мерам, которые предлагаются. Такая работа проведена, и я убежден, она даст результат», - сказал он.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что, в первую очередь, необходимо поддерживать рост реальных доходов населения и создавать в регионах комфортные условия для привлечения инвесторов.

«В ряде регионов нет сырьевых ресурсов, экономику необходимо развивать за счет создания благоприятных условий развития инвестиционной активности. Пензенской области это удается», - отметил Антон Силуанов.

По словам министра финансов, Пензенская область делает успехи в экономическом росте и увеличении доходной части бюджета, а значит, может рассчитывать на дополнительные федеральные средства.

«Эти средства мы можем направить на ремонт школ, больниц и на реализацию инвестиционных проектов, которые дают налоговые поступления в бюджет», - пояснил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Губернатор, являясь руководителем рабочей группы совета, доложил о социально-экономическом состоянии Приволжского федерального округа, который играет значительную роль в экономике России. Так, на долю Поволжья приходится более 20% общероссийской отгрузки обрабатывающих производств, 17% энергетики, четверть объема производства сельского хозяйства и 17% инвестиций. Михаил Бабич, в свою очередь, отметил, что практически во всех регионах округа наблюдается рост экономики и дал положительный прогноз по увеличению доходов на ближайшие два года.

Общество

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