В Пензе обсудили вопросы модернизации бизнес-инкубаторов

За семь лет на рынки региона и России вышли около 700 предприятий-резидентов пензенских технопарков и бизнес-инкубаторов. Работу получили около 3000 человек. В Пензе подвели итоги деятельности направленной на развитие предпринимательской активности и обсудили вопросы модернизации бизнес-инкубаторов. Расширенное заседание прошло на базе технопарка «Паршин».

Пензенская область - лидер по числу бизнес-инкубаторов в России и лидер ПФО по количеству их резидентов. Благодаря объектам инвестиционной инфраструктуры в регионе появляются предприятия, которые создают новые рабочие места. По словам заместителя председателя правительства области Валерия Беспалова, выстроенная система поддержки предпринимательства доказала свою эффективность.

«Созданная инфраструктура позволила создать 3000 рабочих мест, кроме того, есть еще выпускники, которые организовали свой бизнес и развивают его в стенах инкубатора», - рассказал Валерий Беспалов.

Для пензенских предпринимателей на базе бизнес-инкубаторов и технопарков создали условия, которые позволяют начать свое дело с минимальными затратами. В их распоряжении предоставляют не только помещение, но и всю инфраструктуру. Кроме того, финансовую поддержку проектам готов оказать гарантийный фонд «Поручитель». Всестороннюю помощь предпринимателям предлагает и центр кластерного развития, а центр поддержки предпринимательства на базе технопарков и бизнес-инкубаторов проводит тренинги и семинары.

«Основная задача - это единое пространство для предпринимателей. Для того, что обратившись к нам, они могли получить полную консультацию, как индивидуальную, так и групповую», - сказала руководитель Центра поддержки предпринимательства Пензенской области Солодилова Наталья.

В ходе встречи резиденты технопарков высказали свои предложения по улучшению условий ведения бизнеса в Пензенской области. Лучших предпринимателей отметили благодарственными письмами губернатора и министерства транспорта и инновационной политики Пензенской области.