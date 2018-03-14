В Пензе обсудили вопросы эпизоотии птичьего гриппа и чумы свиней

Пензенские ветеринары приняли участие в региональном семинаре «Актуальные вопросы эпизоотии и профилактики гриппа птиц и африканской чумы свиней», который состоялся на базе аграрного университета. Спикерами научно-практического форума выступили ученые из федерального центра охраны здоровья животных.

Пензенские ветеринары в ходе регионального семинара обсудили профилактику и борьбу с заболеваниями сельскохозяйственных животных. По мнению экспертов, в настоящее время в России существует большое количество проблем, связанных с биологической безопасностью.

«За последние пять-шесть лет появились новые опасные болезни сельскохозяйственных животных, которые приводят к серьезному экономическому ущербу. Задача - сделать так, чтобы они не появлялись на территории области. Мы поставили перед собой главную цель - развитие животноводства, производства мяса, молока, и для нас крайне важно, чтобы регион оставался чистым от проблемы», - сказал министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

В отличие от соседних регионов, в которых то и дело происходят вспышки опасных заболеваний, в Пензенской области ситуация с биологической безопасностью не вызывает тревоги. Последний раз вспышка африканской чумы свиней в Пензенском районе произошла в 2016-м. До этого страшное заболевание на территорию региона не проникало, однако с каждым годом возникают новые угрозы, способные оказать отрицательное влияние на отрасль.

«Мы прекрасно понимаем, что развитию животноводства в стране брошен вызов, это так, и не надо об этом умалчивать», - отметил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

Помочь в борьбе с опасными заболеваниями приехали научные сотрудники Федерального центра охраны здоровья животных. Ученые подробно познакомили пензенцев с международным опытом и практическими аспектами по предупреждению и ликвидации очагов опасных заболеваний.

«Угроза птичьего гриппа есть в любом регионе страны, главный фактор - перелетные птицы, они выделяют вирус с пометом, он может долго храниться во внешней среде при низких температурах», - объяснил главный эксперт информационно-аналитического центра Россельхознадзора Виктор Ирза.

Эпизоотическое благополучие региона обеспечивается силами государственной и производственной ветеринарных службами. Так, с целью недопущения случаев африканской чумы свиней, ведется учет поголовья скота, лабораторный мониторинг биологического материала домашних свиней и кабанов на наличие вируса АЧС. Кроме того, в будущем в области будут разработаны стратегии направленные на профилактику особо опасных заболеваний животных.