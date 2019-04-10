В Пензе обсудили вопрос подготовки кадров для предприятий

Кадры решают все. Вопрос подготовки специалистов для предприятий региона был главным и единственным на заседании ассоциации промышленников Пензенской области. Круглый стол состоялся на базе ПГУ с участием профессорско-преподавательского состава вуза и губернатора Ивана Белозерцева.

Без молодых специалистов невозможно достичь технологического прорыва. К такому мнению пришли представители двух лагерей - образовательного и промышленного. Вопрос подготовки кадров для ассоциации промышленников Пензенской области давно является болезненным. Вузовское образование имеет особую ценность, однако до сих пор существует серьезный разрыв между высшей школой и реальным сектором экономики.

«Мы не раз об этом говорили. Если взять совещания последних 10-15 лет, то эта тема всегда поднималась. Мы отстаем. Не хватаем преподавателей. В этой сфере очень большие изменения, и здесь, я считаю, не нужно обижаться, нужно искать пути совместной работы», - сказал губернатор.

В настоящее время в двух вузах, ПГУ и ПензГТУ, работают базовые кафедры, которые готовят специалистов в тесном контакте с предприятиями. Однако, по мнению работодателей, этого не достаточно. Желательно, чтобы и преподаватели время от времени проходили стажировку на промышленных площадках, а студенты старших курсов переходили на свободное посещение университета и погружались в работу.

Еще одна из проблем в подготовке кадров заключается в том, что невозможно определить, какие специальности будут востребованы на рынке труда через несколько лет.

«Мы не сможем достаточно точно на длинную перспективу определить потребности, специалистов, дать какие-то стандарты образовательные, это очень трудно, неизвестно, что будет в промышленности через пять лет, вероятность маленькая», - сказал президент ассоциации промышленников Пензенской области Олег Шаповал.

Также по мнению работодателей необходимо, чтобы курсовые и дипломные работы студентов были приближены к реальности и выполнялись в формате хоздоговорных проектов.